В небе над Тверской областью сбили беспилотник

Пресс-служба Тверской области заявила, что силы ПВО уничтожили беспилотник

Фото: РИА «Новости»

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над территорией Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба региона в Telegram-канале.

«В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен БПЛА», — написали в публикации пресс-службы.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, они устраняют последствия падения обломков дрона. В ходе случившегося никто не пострадал. Ситуацию контролирует губернатор региона Игорь Руденя.

Ранее шесть беспилотников атаковали город Строитель в Белгородской области. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, пострадали два человека.

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