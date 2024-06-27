Взрывы прогремели в Полтавской области

«Полтава — взрывы», — отмечается в публикации.

По данным издания, звуки взрывов также были слышны в Ивано-Франковской области.

С ночи в Полтавской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Вначале это произошло около 01:40, через пару часов ее отменили и вновь объявили меньше чем 10 минут спустя. Через час объявили об отбое тревоги, а еще через полчаса сирены вновь зазвучали на несколько минут. В последний раз ее объявляли в 05:31 и отменили около 06:00.

В Ивано-Франковской области сирены включили в 01:46 и выключили через два часа.

Ночью взрывы также раздавались в Киеве и Киевской области и в Староконстантинове Хмельницкой области. Накануне, 26 июня, они звучали в районе авиазавода в Харькове. Подпольщики сообщили о двух мощных прилетах.