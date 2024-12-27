Военные сбили ночью под Курском ракету и три дрона ВСУ

Российские расчеты противовоздушной обороны нейтрализовали ночью одну ракету и три беспилотника ВСУ в Курской области. Об этом сообщило правительство региона .

«В течение прошедшей ночи бойцы ПВО сбили в небе Курской области три украинских БПЛА самолетного типа и одну ракету», — отметили в пресс-службе.

Региональные власти выразили благодарность военным за проделанную работу.

Ранее Минобороны подтвердило, что военные сбили ночью 13 дронов. Большую часть целей подавили и уничтожили в Брянской области — там ликвидировали пять БПЛА. По два аппарата нейтрализовали в Белгородской и Тульской областях и один — в Астраханской.

Под Тулой БПЛА поразили в Суворовском районе. Губернатор региона Дмитрий Миляев рассказал, что в результате ЧП никто не пострадал.