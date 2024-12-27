Военные за ночь сбили 13 БПЛА над российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над пятью регионами 13 беспилотников ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости».
Над Брянской областью ликвидировали пять дронов, над Курской — три. По два БПЛА нейтрализовали над территориями Белгородской и Тульской областей и один — в Астраханской области.
Ранее военные отразили атаку беспилотников в Тульской области. БПЛА сбили ночью над территорией Суворовского района, рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев. На место ЧП прибыли экстренные службы. Глава Тульской области добавил, что в результате атаки дронов никто не пострадал.
Вечером 26 декабря дрон врезался в таунхаус в поселке Разумное Белгородской области. Из-за атаки пострадал восьмилетний мальчик — он получил ушибы и ссадины. На опубликованных кадрах видно, что БПЛА ударил в стену комнаты на втором этаже таунхауса.
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