Военные за ночь сбили 13 БПЛА над российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над пятью регионами 13 беспилотников ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости» .

Над Брянской областью ликвидировали пять дронов, над Курской — три. По два БПЛА нейтрализовали над территориями Белгородской и Тульской областей и один — в Астраханской области.

Ранее военные отразили атаку беспилотников в Тульской области. БПЛА сбили ночью над территорией Суворовского района, рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев. На место ЧП прибыли экстренные службы. Глава Тульской области добавил, что в результате атаки дронов никто не пострадал.

Вечером 26 декабря дрон врезался в таунхаус в поселке Разумное Белгородской области. Из-за атаки пострадал восьмилетний мальчик — он получил ушибы и ссадины. На опубликованных кадрах видно, что БПЛА ударил в стену комнаты на втором этаже таунхауса.