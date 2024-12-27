Украинские беспилотники сбили над Тульской областью

Ночью над территорией Тульской области системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью на территории Суворовского района подразделениями ПВО Министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ», — написал глава области.

Он отметил, что предварительно, разрушений и пострадавших нет. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб, ситуация находится под контролем.

Ранее под Белгородом украинский дрон врезался в таунхаус. Беспилотник ударил в комнату на втором этаже дома, стена обвалилась. После удара крыша дома загорелась. Пострадала мать и восьмилетний ребенок, их госпитализировали.