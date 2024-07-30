В Курской области отменили режим ракетной опасности. Военные сбили четыре украинские ракеты, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Военные сбили четыре ракеты в Курской области
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