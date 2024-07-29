Объект коммунальной инфраструктуры пострадал при атаке в Воронежской области

Гусев: в Острогожском районе подавили БПЛА, пострадал объект ЖКХ

Фото: РИА «Новости»

В Острогожском районе на западе Воронежской области перехватили беспилотник. При падении он повредил крышу объекта коммунальной инфраструктуры и спровоцировал пожар, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Дрон засекли и подавили силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы. Гусев сообщил, что БПЛА упал в поселке Газопровод и повредил объект коммунальной инфраструктуры.

«Повреждения выявлены на кровле здания. Возник пожар, который уже ликвидирован местными силами. По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил он.

Губернатор предупредил жителей об угрозе новых ударов. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили незадолго до полуночи.

В Орловской области сбили два беспилотника. Повреждения получила электростанция в Глазуновском районе. В ДНР дроном-камикадзе атаковали автозаправку в Донецке. Начался пожар.

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