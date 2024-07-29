Объект коммунальной инфраструктуры пострадал при атаке в Воронежской области
Гусев: в Острогожском районе подавили БПЛА, пострадал объект ЖКХ
В Острогожском районе на западе Воронежской области перехватили беспилотник. При падении он повредил крышу объекта коммунальной инфраструктуры и спровоцировал пожар, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Дрон засекли и подавили силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы. Гусев сообщил, что БПЛА упал в поселке Газопровод и повредил объект коммунальной инфраструктуры.
«Повреждения выявлены на кровле здания. Возник пожар, который уже ликвидирован местными силами. По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил он.
Губернатор предупредил жителей об угрозе новых ударов. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили незадолго до полуночи.
В Орловской области сбили два беспилотника. Повреждения получила электростанция в Глазуновском районе. В ДНР дроном-камикадзе атаковали автозаправку в Донецке. Начался пожар.