Взрыв прогремел над Курском

Жители Курска услышали взрыв над городом. Он, по предварительной информации, мог быть результатом работы системы противовоздушной обороны. Такую информацию опубликовал Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, они услышали взрыв и заметили яркую вспышку в небе около 30 минут назад.

«От громкого звука в нескольких районах у автомобилей на парковках сработала сигнализация. В данный момент информации о последствиях на земле и пострадавших нет», — уточнил канал.

До этого врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о ракетной опасности в Курской области. Он попросил жителей не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами.

Ранее в Орловской области сбили два украинских беспилотника. Обошлось без пострадавших. Повреждения получила только местная электростанция.

В конце прошлой недели в Курской области загорелась нефтебаза, атакованная дронами ВСУ. Также взрыв слышали в городе Суджа, а в Медвенском районе после атаки украинских беспилотников загорелся частный дом.