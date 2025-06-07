Военные сбили атаковавшие Москву беспилотники

Система ПВО предотвратила вторую за ночь атаку на столичный регион. Военные уничтожили четыре беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Силами ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказал он.

После полуночи Собянин сообщал об одном обезвреженном дроне, вечером 6 июня — о пяти БПЛА. Еще несколько дронов сбили над Курской областью, обломки подожгли сухую траву, повредили фасад здания, трубу водоснабжения и электрический погрузчик.

Во второй половине дня в пятницу силы ПВО обезвредили 82 беспилотника. Кроме Московского региона и Курскую область они атаковали Брянскую, Орловскую, Белгородскую, Тульскую, Калужскую и Рязанскую области.