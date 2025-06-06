Средства ПВО сбили четыре беспилотника около Москвы

Средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре беспилотника, пытавшихся атаковать Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков летательных аппаратов работают экстренные службы. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сообщал, что с 17:51 временные ограничения на прием и выпуск судов вводили в аэропортах Жуковский и Домодедово, но уже в 18:01 их отменили.

Утром в пятницу Минобороны рапортовало, что силы ПВО за прошлую ночь сбили 174 украинских беспилотника над российскими регионами. БПЛА уничтожили над Воронежской, Ростовской, Брянской, Калужской, Орловской, Саратовской, Курской, Рязанской, Тульской, Белгородской и Тамбовской областями, а также над Московским регионом и Крымом.