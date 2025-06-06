Несколько дронов ВСУ сбили над Курской областью

Хинштейн: обломками БПЛА посекло фасад здания и погрузчик в Курском районе

Силы противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотников над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате падения обломков в Курском районе посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО „Грибная радуга“», — уточнил он.

Хинштейн добавил, что обломки БПЛА упали вблизи города Щигрова. Там загорелась сухая трава, но возгорание оперативно потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.

Местных жителей призвали быть бдительными и соблюдать все меры безопасности, так как украинские боевики продолжают наносить «подлые удары по нашим мирным городам и селам».

Ранее Хинштейн сообщал, что украинский FPV-дрон атаковал 50-летнего рыбака в Суджанском районе. Мужчину доставили в больницу с множественными рваными ранами правой голени и левой стопы.