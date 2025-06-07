Силы ПВО сбили 82 дрона ВСУ над Россией

Российские военные уничтожили 82 украинских дрона над восемью регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В период с 14:30 по московскому времени 6 июня до 00:00 по московскому времени 7 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские зенитчики ликвидировали вражеские беспилотники над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областями, а также над Московским регионом.

Ранее силы ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ над Курской области. Обошлось без погибших и пострадавших, но в результате падения обломков БПЛА посекло фасад предприятия, электрический погрузчик и трубу водоснабжения в ООО «Грибная радуга» в Курском районе.