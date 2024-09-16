Российские войска атаковали склады ВСУ на железной дороге в Киевской области. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным подпольщика, удары ВС России зафиксировали в городе Фастов. Также военные поразили военные объекты в Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский может согласиться на локальное прекращение огня «на определенных участках». Кроме того, он планирует встретиться с американским лидером Джо Байденом и обсудить вопрос запуска дальнобойных ракет для ударов по России.

Авторы материала предположили, что Зеленский может пойти на временную заморозку конфликта. В ближайшие недели он отправится в США и представит новую военную стратегию Байдену, а также кандидатам в президенты США — вице-президенту Камале Харрис и экс-главе страны Дональду Трампу.