Зеленский решил лично просить у Байдена разрешения на удары вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться в США в ближайшие недели, чтобы при личной встрече с главой США Джо Байденом попросить снять запрет на удары американским оружием вглубь России. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild .

Украинский лидер намерен представить свою стратегию не только Байдену, но и кандидатам в президенты США — вице-президенту Камале Харрис и экс-главе страны Дональду Трампу.

«Речь идет как о требовании разрешить ей использовать западное дальнобойное оружие в глубине России, так и о готовности Украины согласиться на локальное прекращение огня на отдельных участках фронта — и тем самым о промежуточной заморозке ситуации», — говорится в материале.

В Киеве убеждены, что только поддержка со стороны Вашингтона поможет ВСУ перевернуть ситуацию на фронте.

Ранее Украина передала США и Великобритании список целей на российской территории, по которым планирует нанести удары дальнобойными ракетами ATACMS. В частности, по российским авиабазам, командным пунктам, складам с топливом и оружием, а также местам сосредоточения войск.