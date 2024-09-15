В Германии заявили о готовности Украины прекратить огонь «на отдельных участках»

Bild: Зеленский на встрече с Байденом предложит локальное прекращение огня

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского, планирующего вскоре встретиться с американским лидером Джо Байденом, включила в себя готовность согласиться на локальное прекращение огня «на определенных участках». Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники.

По данным таблоида, Зеленский может согласиться и на временную заморозку конфликта.

До этого издание сообщило, что Зеленский решил встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения бить американским оружием вглубь РФ.

Военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене заявил, что украинский лидер «хочет поставить все на одну карту и попытаться добиться перелома на поле боя», сообщил РБК.

Дискуссии на тему применения ВСУ Storm Shadow и американских АТАСМС активизировались после 11 сентября. В тот день Киев посетили с рабочими визитами госсекретарь США Энтони Блинен и глава британского МИДа Дэвид Лэмми.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не разрешит Киеву использовать немецкое оружие для атаки по территориям России.