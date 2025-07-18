Военные объекты Украины назвали законной целью российских военных

Любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для российских военных. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Разумеется, любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для наших военных», — подчеркнул он.

Минобороны России заявляло, что в течение недели российские военные нанесли пять групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по военным объектам на украинской территории.

Под ударами оказались предприятия военно-промышленного комплекса, склады военно-технического имущества и горючего, места сборки и хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее военный завод «Артем» сильно разрушился при ночных ударах по Киеву. На предприятии производят авиационные ракеты для ВСУ.