Военный завод «Артем» сильно разрушился при ночных ударах по Киеву

Военный завод «Артем», на котором производят авиационные ракеты, получил серьезные повреждения после атак по Киеву. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

Они отметили, что ночные удары ВС РФ в последние недели привели к разрушениям многих промышленных и военных объектов в украинской столице.

«Когда проезжаешь мимо завода „Артем“ возле станции метро „Лукьяновская“ — картина напоминает сложившиеся катакомбы», — указали в сообщении.

По словам местных жителей, серьезные разрушения произошли в Соломенском районе рядом с аэропортом «Жуляны», где расположены завод «Элекон» и компания «Аэрос», где выпускают авиационное оборудование. В результате обстрелов никто не пострадал, но масштаб разрушений оказался очень значительным.

Ранее мощные взрывы прогремели в Киеве. Над столицей Украины зафиксировали около 30 дронов. Под ударами ВС России оказались важные объекты ВСУ.