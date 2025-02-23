Военные нейтрализовали над регионами 20 дронов ВСУ

Системы противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали над российскими регионами 20 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Над Орловской областью нейтрализовали пять аппаратов, а над Белгородской и Курской — по четыре. Под Липецком сбили три БПЛА, а под Тулой и Воронежем — по два.

В ночь на 22 февраля военные уничтожили два беспилотника в Воронежской и Ростовской областях.

Ранее российские войска выпустили ракеты с вертолетов по формированиям и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области. Военные атаковали противника в рамках огневой поддержки подразделений группировки «Север». Передовой авиационный наводчик подтвердил, что ВС России поразили все цели.

В последнее время в курском приграничье все чаще стали появляться американские истребители F-16. Прежде такие самолеты летали над Сумской областью, а теперь ВСУ усилили активность у российской границы.