Военные нейтрализовали над регионами 20 дронов ВСУ
Минобороны: ночью над регионами России сбили 20 украинских БПЛА
Системы противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали над российскими регионами 20 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Над Орловской областью нейтрализовали пять аппаратов, а над Белгородской и Курской — по четыре. Под Липецком сбили три БПЛА, а под Тулой и Воронежем — по два.
В ночь на 22 февраля военные уничтожили два беспилотника в Воронежской и Ростовской областях.
Ранее российские войска выпустили ракеты с вертолетов по формированиям и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области. Военные атаковали противника в рамках огневой поддержки подразделений группировки «Север». Передовой авиационный наводчик подтвердил, что ВС России поразили все цели.
В последнее время в курском приграничье все чаще стали появляться американские истребители F-16. Прежде такие самолеты летали над Сумской областью, а теперь ВСУ усилили активность у российской границы.