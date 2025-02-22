Военные сбили ночью два БПЛА над Ростовской и Воронежской областями

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали два украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны сбили над территорией Воронежской и Ростовской областей.

Военные ликвидировали 20 февраля 19 украинских БПЛА над Краснодарским краем, восемь — над акваторией Азовского моря и один — над Белгородской областью. Атака произошла в период с 15:30 до 19:30 по московскому времени.

Обломки дронов рухнули на территории в районе станицы Нововеличковской Динского района под Краснодаром. В оперштабе региона подтвердили, что из-за упавших фрагментов дрона вспыхнул пожар на электроподстанции. На место ЧП прибыли пожарные. По данным оперштаба, никто не пострадал.

Обломки других беспилотников упали в полях Калининского и Абинского районов. Обошлось без повреждений и пострадавших.