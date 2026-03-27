Военные 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ самовольно сбежали с позиций в районе села Новодмитровка в Сумской области. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«В результате комплексного огневого воздействия деморализованные военнослужащие 119-й обр ТерО дезертировали с занимаемых позиций в лесном массиве около села Новодмитровка», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, возраст многих солдат в этом подразделении больше 50 лет.

Ранее стало известно, что 103-я отдельная бригада (ОБР) территориальной обороны Украины понесла масштабные потери в Сумской области. В этот же день появилась информация, что ВС России вклинились на покилометра в глубину обороны ВСУ у населенного пункта Сопычь в Сумской области.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что украинские боевики в Сумах начали прикрываться мирным населением. Они заняли общежитие в микрорайоне «Химгородок» и заселили на верхние этажи гражданских, чтобы избежать ударов по зданию.