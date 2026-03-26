В Сумской области 103-я отдельная бригада (ОБР) территориальной обороны Украины понесла массовые потери. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«На Теткинском участке фронта массовые потери [несет] 103-я ОБР теробороны в районе сел Рогозное и Волфино», — заявил собеседник журналистов.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что украинские боевики в Сумах стали прикрываться от ударов мирным населением. По его словам, военные заняли общежитие в микрорайоне «Химгородок» и специально заселили гражданских на верхние этажи здания, чтобы избежать ракетных атак.

До этого стало известно, что в Сумской области пропала 25-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. За несколько недель до исчезновения эти солдаты прошли подготовку в Польше.

Под Сумами действует российская группировка войск «Север». В конце прошлой недели Минобороны сообщило, что бойцы освободили населенный пункт Потаповка.