ВСУ стали прикрываться гражданским населением в Сумах
В Сумах украинские боевики прикрываются от ударов мирным населением. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, занявшие общежитие в микрорайоне «Химгородок» украинские военнослужащие специально заселили гражданских на верхние этажи здания.
«На первые этажи поселили ВСУ, тем самым прикрываясь гражданскими от ракетных ударов», — сказал он.
Ранее, что 25-я отдельная штурмовая бригада ВСУ пропала в Сумской области. Никто из боевиков не выходит на связь с близкими. Несколько недель солдаты этой бригады прошли военную подготовку в Польше.
