В Сумах украинские боевики прикрываются от ударов мирным населением. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, занявшие общежитие в микрорайоне «Химгородок» украинские военнослужащие специально заселили гражданских на верхние этажи здания.

«На первые этажи поселили ВСУ, тем самым прикрываясь гражданскими от ракетных ударов», — сказал он.

Ранее, что 25-я отдельная штурмовая бригада ВСУ пропала в Сумской области. Никто из боевиков не выходит на связь с близкими. Несколько недель солдаты этой бригады прошли военную подготовку в Польше.