МО: на Украине с 17 июля начнут штрафовать военнообязанных, не обновивших данные

Военнообязанных украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования, начнут штрафовать. Об этом рассказал директор департамента кадровой политики Минобороны страны Марк Андрусяк в Telegram-канале.

«Это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и отдельных граждан женского пола», — написал он.

В отношении нарушителей возбудят административные дела. Граждане смогут обжаловать их в суде, предоставляя подтверждающие документы, что они не смогли этого сделать своевременно.

На Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Он ввел более суровое наказание за уклонение от службы и снизил призывной возраст. Кроме того, украинские военнообязанные были обязаны по нему обновить свои данные в военкомате. Чтобы пополнить ряды ВСУ суды даже стали освобождать заключенных.

Ранее военнослужащих, проходящих срочную службу на Украине, начали заставлять подписывать контракты с ВСУ, чтобы отправить их в зону боевых действий. Сами военнослужащие массово сдаются в плен.