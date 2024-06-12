Глава фракции Зеленского засветился в Берлине на акции противников мобилизации на Украине

Главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию сняли на видео в Германии на митинге активистов, выступающих против насильственной мобилизации на Украине. Об этом написало украинское издание «Страна».

Соратник президента позировал для фото с украинцами, один из которых держал плакат с надписью на немецком: «Зеленский отдал приказ похищать мужчин». На видео протестующий и Арахамия говорят по-русски.

Издание опубликовало ролик с оригинальным комментарием автора. Тот заявил, что видео сняли на митинге против «ущемления прав украинских мужчин», а также против сотрудников военкоматов.

Ранее Арахамия заявил, что на передовую могут отправить до 20 тысяч заключенных. Украинские суды в мае уже начали освобождать заключенных, решивших отправиться на поле боя в качестве мобилизованных.