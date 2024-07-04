В ДНР рассказали о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ

Гагин: украинские военные в последнее время трижды массово сдавались в плен

Фото: РИА «Новости»

Украинские военнослужащие массово сдаются в плен. Об этом рассказал в эфире Первого канала советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

«Как тенденцию можно отметить массовые сдачи в плен — за последнее время военнослужащие Украины трижды сдавались почти целым отделением», — сказал он.

По словам Гагина, украинские военные планировали сдачу в плен практически с момента мобилизации.

Российские войска продолжают уничтожать склады боеприпасов в тылу и центры принятия решений ВСУ, также ликвидируются целые колонны техники армии противника, добавил советник главы ДНР.

Ранее Минобороны России назвало число сдавшихся в плен украинских бойцов за неделю на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. По данным ведомства, с 15 по 21 июня оружие сложили 37 солдат ВСУ.

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