Военнослужащих, проходящих срочную службу на Украине, заставляют подписывать контракты с ВСУ, чтобы отправить их в зону боевых действий. Об этом рассказал РИА «Новости» военнопленный Валентин Позняков.

Его призвали на срочную службу в 2021 году. Он служил два с половиной года в войсках радиоэлектронной борьбы на должности оператора. В декабре 2023 года рекрутеры заставили Познякова подписать бессрочный контракт с ВСУ.

«Подписывай контакт, решение всех твоих проблем», — сказали они.

Пленный добавил, что контракт действует до конца военных действий. В плену боец оказался в районе Часова Яра. Он сам вышел к российским позициям после обстрела.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что украинские военнослужащие массово сдаются в плен. Причем они это планируют практически с момента мобилизации.