Солдата Вооруженных сил Украины в населенном пункте Трудовое одолел в рукопашной схватке российский штурмовик родом из Якутии. Видео драки на ножах показал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

«Победитель в смертельной рукопашной схватке. Якутский герой Русской армии», — сообщил он под фото бойца.

Военкор показал полную версию видео, распространившегося в интернете. На нем боец 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» сцепился с военнослужащим ВСУ при попытке отбить Трудовое. Вооруженный американской винтовкой AR-15 украинец после долгих раздумий вошел во двор и услышал выстрелы. Он бросил в окно гранату, но из дома выскочил российский военный и сбил его с ног. Завязалась драка.

Мужчины били друг друга руками и ножами. Украинец получил смертельное ранение, попросил позволить ему умереть и назвал российского бойца самым лучшим противником.

Почти 50 тысяч украинских военнослужащих погибли во время нападения на Курскую область. Попавшие в плен боевики стали фигурантами уголовного дела о терроризме.