С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли 47 040 человек

Украинская армия за время боевых действий потеряла на Курском направлении больше 47 тысяч военных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 580 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, зенитная установка и 36 автомобилей», — рассказали в ведомстве.

Российские бойцы продолжат разгром украинский формирований на территории Курской области. Общие потери ВСУ на этом направлении достигли 47 040 человек. Также Украина лишилась 263 танков, 204 машин пехоты, 42 пусковых установок реактивных систем залпового дня и 83 станций радиоэлектронной борьбы, 28 единиц инженерной и другой техники.

Ранее стало известно, что взятым в плен в Курской области боевикам ВСУ предъявили обвинения в совершении терактов. Четверо военных запугивали жителей село Снагость, запрещали передвигаться по населенному пункту и расстреливали мирное население.