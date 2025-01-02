Боец ВСУ перед смертью назвал российского солдата лучшим в мире

Российский военнослужащий схлестнулся с солдатом Вооруженных сил Украины в рукопашном бою. Умирая, украинец назвал его лучшим в мире противником. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo .

Солдаты столкнулись на улице возле хозяйственных построек, вооружившись небольшими ножами. Российский боец повалил противника на землю, завязалась драка. Украинец позвал на помощь сослуживца с позывным Хаза, но тот сбежал. Обессилев, боевик смирился с участью и перед смертью похвалил противника.

«Все, мама, прощай. Подожди, дай я спокойно умру. <…> Спасибо тебе! Ты был лучшим бойцом в мире!» — сказал он.

По информации «Российской газеты», этот бой произошел осенью 2024 года при попытке ВСУ отбить населенный пункт Трудовое. С украинским бойцом сразился военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады родом из Якутии. После схватки он попал в госпиталь с ранениями.

Кроме сразившегося с ним украинца в зоне СВО погиб также начальник штаба оперативного командования ВСУ «Запад» Александр Селецкий. Он участвовал в планировании нападения на Курскую область.