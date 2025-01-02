Взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ обвинили в терактах

СК предъявил обвинение в терактах попавшим в плен бойцам ВСУ в Курской области

Обвинение в совершении терактов предъявили четырем военнослужащим 44-й бригады ВСУ, взятых в плен в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России .

В ведомстве уточнили, что в ходе обвиняемые с оружием и взрывчаткой незаконно перешли российскую границу.

Попав в село Снагость Кореневского района Курской области, боевики угрожали местным жителям и выгоняли их из домов, а также запрещали передвигаться по населенному пункту. Кроме того они открывали прицельную стрельбу, как по гражданским, так и российским военнослужащим.

Расследование уголовного дела в отношении украинских военных завершили. Обвинения в совершении терактов предъявили Ивану Фурлету, Юрию Задорожному, Юрию Сыченко и Юрию Хаюку.

Сейчас обвиняемые находятся в месте содержания военнопленных.

Ранее на Украине заявили о массовом дезертирстве в ВСУ. По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, каждый месяц разбегаются больше 20 тысяч бойцов.