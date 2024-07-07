Военкор извинился за слова о батальоне «Ахмат»

Военный корреспондент Владимир Романов опубликовал видео, где назвал тиктокерами бойцов «Ахмата», которые стоят за солдатами-срочниками, а не на передовой. Однако два дня назад он извинился за свои слова, сообщил Telegram-канал Baza.

«Мне стало абсолютно ясно, что „Ахмат“ стоит на нуле вместе со срочниками. Мои слова про то, что „Ахмат“ стоит за срочниками, было неверными. Неверно, что я доверился данной мне информации из других источников. Приношу свои извинения», — сказал военкор.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что для украинских бойцов сдача в плен является самым эффективным способом выжить. Он говорил, что с каждым днем число тех, кто сложил оружие, будет все больше.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов предположил, что СВО завершится осенью 2024 года.