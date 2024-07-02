Алаудинов назвал сроки завершения СВО
Генерал Алаудинов предсказал победное завершение спецоперации осенью 2024 года
Украинский конфликт завершится осенью 2024 года победой России, это понимают на Украине. Такое мнение высказал заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
«Я больше чем уверен, что в этом году, осенью, мы СВО завершим», — отметил он.
По словам генерала, в Киеве тоже отдают себе в этом отчет. В качестве обоснования он привел покупку первой леди Украины Еленой Зеленской суперкара Bugatti Tourbillon по цене 4,5 миллиона евро, о которой сообщалось накануне.
Обозреватель газеты UnHerd Арис Руссинос в авторской статье писал, что Украине уже этим летом придется пойти на условия России, если последняя добьется новых успехов на поле боя.