Украинский конфликт завершится осенью 2024 года победой России, это понимают на Украине. Такое мнение высказал заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала .

«Я больше чем уверен, что в этом году, осенью, мы СВО завершим», — отметил он.

По словам генерала, в Киеве тоже отдают себе в этом отчет. В качестве обоснования он привел покупку первой леди Украины Еленой Зеленской суперкара Bugatti Tourbillon по цене 4,5 миллиона евро, о которой сообщалось накануне.

Обозреватель газеты UnHerd Арис Руссинос в авторской статье писал, что Украине уже этим летом придется пойти на условия России, если последняя добьется новых успехов на поле боя.