Кадыров напомнил бойцам ВСУ, как спасти свою жизнь | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 13:52 Кадыров напомнил бойцам ВСУ, как спасти свою жизнь Кадыров: спасти свою жизнь бойцы ВСУ могут, сдавшись в плен РИА «Новости»

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Самый эффективный способ выжить для бойцов ВСУ — это сдаться в плен. Об этом в своем Telegram-канале напомнил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Этот метод уберег от неминуемой гибели жизни огромного количества простых украинцев», — подчеркнул политик.

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По мнению Кадырова, с каждым днем тех, кто сложил свое оружие и сдался в плен российским военнослужащим, будет становиться все больше.

Также он поделился видео, на котором командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов беседует с украинским пленным. Оказалось, что украинца мобилизовали, хотя на его иждивении была мать-инвалид. Сдавшись в плен, у него появился шанс заботиться о родительнице, подытожил Кадыров.

Ранее в деревне Водяное сдались в плен российским военнослужащим бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.