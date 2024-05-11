Кадыров напомнил бойцам ВСУ, как спасти свою жизнь | 360°

11 мая 2024, 13:52
Кадыров напомнил бойцам ВСУ, как спасти свою жизнь
Кадыров: спасти свою жизнь бойцы ВСУ могут, сдавшись в плен
Самый эффективный способ выжить для бойцов ВСУ — это сдаться в плен. Об этом в своем Telegram-канале напомнил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Этот метод уберег от неминуемой гибели жизни огромного количества простых украинцев», — подчеркнул политик.
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По мнению Кадырова, с каждым днем тех, кто сложил свое оружие и сдался в плен российским военнослужащим, будет становиться все больше.
Также он поделился видео, на котором командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов беседует с украинским пленным. Оказалось, что украинца мобилизовали, хотя на его иждивении была мать-инвалид. Сдавшись в плен, у него появился шанс заботиться о родительнице, подытожил Кадыров.
Ранее в деревне Водяное сдались в плен российским военнослужащим бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.
Спецназ
Рамзан Кадыров
ВСУ
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