Вооруженные силы Украины мобилизуют резервы и устроят новое наступление в Курской области, чтобы иметь более выгодные позиции на возможных переговорах. Об этом заявил военкор Андрей Коц в статье РИА «Новости» .

«В целом крайне вероятен сценарий, при котором ВСУ соберут все свои накопленные резервы, западную технику, дефицитные снаряды и отправят именно сюда, чтобы последним отчаянным наступлением расширить зону контроля над старыми российскими территориями», — предупредил он.

По мнению журналиста, Владимир Зеленский после инаугурации президента США Дональда Трампа воспользуется этим козырем, чтобы выторговать себе контроль над другими участками, например над Запорожской АЭС и ее окрестностями. Однако Коц предупредил, что это невозможно, ведь Запорожская область окончательно стала частью России.

В Курской области продолжились встречные бои. Автор статьи сообщил, что наибольшая активность наблюдается на севере Суджанского района. По его словам, ВСУ лишились в этой операции одного из главных преимуществ — спутниковой связи Starlink. Однако их ресурсов хватило и на удержание линии обороны, и на контратаки.

Оказавшись в тяжелой ситуации, командование ВСУ направило в Курскую область инструкторов НАТО и иностранных наемников. Об их переброске рассказал пленный британец.