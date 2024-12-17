Украинские боевики дважды пытались изнасиловать 14-летнюю девочку в Судже

Жительница Суджи Наталья Разуменко заявила, что украинские боевики дважды пытались изнасиловать ее 14-летнюю дочь. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

По словам женщины, в первый раз украинский военный напросился к ним в гости.

«Посидел, потом что-то попросил у Насти в доме и пошел за ней. Он начал к ней приставать. Она вырвалась, выбежала, и он следом вышел», — рассказала она.

Во второй раз боевики пришли в их дом той же ночью, но Разуменко с дочерью сбежали через окно к соседям и просидели там до самого утра, а вернувшись, обнаружили, что их дом обстреляли.

Женщина и девочка провели в оккупации три месяца. В ноябре представители Красного Креста вывезли их в Сумы, а после по обмену пленными передали России.