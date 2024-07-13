Военкор Апачев выпустит музыкальный альбом с Чичериной и Прилепиным

Фото: РИА «Новости»

Рэпер и военкор Аким Апачев активно работает над новым музыкальным альбомом, куда войдут совместные треки с другими российскими звездами. Об этом он рассказал в интервью Донецкому агентству новостей.

«Уже записаны песни с голосом Дарьи Дугиной, треки с Захаром Прилепиным, Юлией Чичериной», — рассказал он.

Всего в альбоме будет 12 совместных работ. Подробности о треках появятся позже.

Ранее Апачев рассказал, что начал сводить песню с записью голоса погибшей журналистки и философа Дарьи Дугиной. Исполнитель признался, что композиция для него имеет сакральное значение.

Апачев получил известность благодаря песне «Пливе кача» на украинском языке, клип на которую сняли на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Музыкант также исполнил композицию в эфире Первого канала.

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