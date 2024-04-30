30 апреля 2024, 02:09
Такер Карлсон назвал власти Украины виновными в убийстве дочери Дугина
Такер Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина
Правительство Украины виновно в убийстве дочери «самого известного» российского философа Александра Дугина Дарьи. Об этом заявил в сети X американский обозреватель Такер Карлсон.
Таким образом он подписал 20-минутное интервью с политологом, которое взял у него в Москве.
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Украинская сторона открыто бравирует причастностью к убийствам журналистов из России. Об этом ранее заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании 46-й сессии Комитета по информации Генассамблеи.
Полянский напомнил, что из-за спецслужб Украины погибли журналисты Дарья Дугина, Олег Клоков, Владлен Татарский и Ростислав Журавлев.
Ранее Карлсон призвал законодателей США остановить гонения на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевского режима и прекратить финансирование «тирании на Украине». По словам журналиста, это постыдное деяние. И об этом он прямо заявил спикеру палаты представителей Майку Джонсону, который называет себя христианином. Карлсон спросил его, как он может оплачивать преследование верующих УПЦ на Украине деньгами американских налогоплательщиков.
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Такер Карлсон
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