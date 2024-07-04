Пережившего покушение Прилепина наградили орденом Мужества

Писателю Прилепину вручили орден Мужества и медаль Минобороны

Фото: РИА «Новости»

Захару Прилепину вручили Орден Мужества и медаль «За укрепление боевого содружества», сообщила пресс-служба писателя. Церемония награждения прошла в Кремле

«Захар Прилепин награжден в Кремле орденом Мужества. Помимо этого, <…> Министерством обороны России — медалью „За укрепление боевого содружества“», — заявил его представитель.

Награждение состоялось 3 июля. Ордена Мужества писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», подполковника Росгвардии и заместителя командира полка «Оплот» удостоили в июне 2023 года, спустя месяц после покушения в Нижегородской области.

Автомобиль писателя подорвали, погиб его соратник Александр Шубин. Сам Прилепин получил множественные переломы и перенес четыре операции. После покушения возбудили уголовное дело и задержали уроженца Дружковки.

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