Знаменитости 06 мая 2024, 19:01 Рэпер Апачев рассказал о совместной песне с журналисткой Дарьей Дугиной РИА «Новости»

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Рэпер из ДНР Аким Апачев готовит к выходу трек с погибшей в 2022 году журналисткой Дарьей Дугиной. По его словам, он уже начал сводить композицию.

Песня войдет в новый альбом музыканта. Дату релиза Апачев пока не называл.

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«Очень хочу выпустить песню с Дашей Дугиной, остался ее материал, и для меня это самое важное, наверное, в альбоме — песня с Дашей Дугиной. Сейчас мы уже сводим ее», — поделился рэпер в интервью Донецкому агентству новостей.

По его словам, эта композиция является чем-то сакральным, поэтому музыкант должен поделиться ею со своими слушателями.

Апачев получил известность благодаря песне «Пливе кача» на украинском языке, клип на которую сняли на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Музыкант также исполнил композицию в эфире Первого канала.

Украинские спецслужбы неоднократно заявляли о своей причастности к убийству российских журналистов, в том числе Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.