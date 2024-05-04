Военкомы устроили перестрелку с цыганами в Закарпатье | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 11:45 Военкомы устроили перестрелку с цыганами в Закарпатье ТСН: у военкомата в Закарпатской области произошла стрельба с участием цыган Официальный сайт президента Украины

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Стрельба произошла у военкомата в Виноградове в Закарпатской области. Как сообщил украинский телеканал ТСН, конфликт произошел между сотрудниками территориального центра комплектования и местными жителями.

«Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата», — передало издание.

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Жители возмутились, что военкомы забрали их односельчанина прямо с базара, передало украинское издание «Страна.ua». Жители привезли к военкомату шины и поврежденные авто.

«Военкомат в Виноградове осадили местные ромы. Они требовали отпустить своих односельчан, которых забрали в ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине — прим. ред.) с рынка», — написали журналисты.

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