Больных ВИЧ и раком признали годными к службе в тылу на Украине | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 18:44 Больных ВИЧ и раком признали годными к службе в тылу на Украине Минобороны Украины включило больных ВИЧ и раком в перечень годных к службе РИА «Новости»

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Минобороны Украины опубликовало указ, согласно которому в перечень годных к службе в ВСУ признали людей с некоторыми психологическими заболеваниями, больных ВИЧ и раком, находящихся в стойкой ремиссии. Они смогут служить в тылу.

С 4 мая людей с умственной отсталостью будут направлять в территориальные центры комплектации. Люди с легкими психическими заболеваниями попадут в тыл, а больные с положительной динамикой могут оказаться годными к службе полностью.

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Ранее украинский военный заявил журналистам, что насильно мобилизованные украинцы не принесут большой пользы в сражениях. При этом жители Одессы сообщали о жестокой мобилизации в городе проходит: доходит до того, что люди боятся ездить в общественном транспорте, чтобы их не схватили и не призвали принудительно.