В Минобороны Украины запланировали мобилизацию среди чиновников | 360°

Мир 04 мая 2024, 01:52 В Минобороны Украины запланировали мобилизацию среди чиновников Спикер Минобороны Украины Лазуткин: некоторых чиновников страны мобилизуют Freepik

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Ряд чиновников на Украине потеряет бронь от мобилизации в стране. Об этом заявил спикер украинского Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала «Рада».

По его словам, некоторые правила поменялись. От призыва на военную службу забронируют государственных служащих категории «А», в их числе оказались председатели поселковых и городских советов. А вот чиновников из «Б» и «В» категорий забронируют только на 50%.

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Лазуткин отметил, что отсрочку получат руководители органов государственной власти, работники Национальной полиции и Нацгвардии, судьи, а также эксперты по киберзащите.

При этом людей, которые возглавляют определенные департаменты или подразделения, могут мобилизовать.

Ранее годными к службе в ВСУ признали людей с психологическими заболеваниями, больных ВИЧ и раком в стойкой ремиссии. Как отметили в Минобороны Украины, такие граждане могут служить в тылу.

Как отмечал один из украинских военных, назвавшийся Константином, от насильно мобилизованных бойцов не будет пользы на поле боя. А мобилизационные мероприятия в стране проходят с особой жестокостью, рассказал один из жителей Одессы. Он уточнил, что был свидетелем неправомерных рейдов: военкомы выхватывали мужчин в автобусах и на остановках.