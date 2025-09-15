Военблогер Подоляка призвал ограничить «обнадеживающие» сводки из зоны СВО

Военный блогер Юрий Подоляка раскритиковал публикацию чрезмерно оптимистичных сводок о продвижении российских войск под Купянском. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

По словам Подоляки, подобные сообщения создают искаженное впечатление о ситуации на фронте. Он отметил, что демонстрируемые карты устарели минимум на пять дней, а заявления о продвижении не подтверждаются фактами.

Блогер напомнил, что еще 31 августа заявлялось о контроле почти половины Купянска. Однако с тех пор прошло более двух недель, за которые, по формулировкам сводок, российские войска ведут «непрерывные успешные наступательные действия», но сам город до сих пор остается под контролем противника.

Подоляка подчеркнул, что публиковать подобные обнадеживающие отчеты без доказательств, по его мнению, больше не стоит.

