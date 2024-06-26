Водолазы нашли на пляже в Севастополе неразорвавшийся кассетный боеприпас

Спасатели обследовали морское дно в районе пляжей «Учкуевка» и «Любимовка» в Севастополе после ракетной атаки. Они нашли один неразорвавшийся кассетный боеприпас, сообщило МЧС России .

Водолазы Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю проделали треть работ — осмотрели более двух гектаров морского дна из 6,5 гектара. Они нашли один неразорвавшийся кассетный боеприпас. Его уничтожат на месте.

Береговую линию в зоне удара осмотрели пиротехники. В обследовании «Учкуевки» и «Любимовки» задействовали 19 специалистов, четыре машины и одно плавсредство.

Севастополь атаковали ракетами ATACMS 23 июня, удар попал на видео. К утру 25 июня на стационарном лечении находились 77 пострадавших, в том числе 14 человек в тяжелом состоянии. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал закрыть пляжи в Крыму и на Кубани.