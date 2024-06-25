Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе попал на видео

Камеры видеонаблюдения засняли момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ракетного удара Вооруженных сил Украины по пляжу Учкуевка в Севастополе. Кадры опубликовал Telegram-канал «Комсомольская правда — Севастополь».

Сначала над водой рядом с берегом появились высокие всплески от упавших осколков. Люди, которые находились на пляже, сразу же начали убегать.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня с помощью ракет ATACMS американского производства. Жертвами удара стали четыре человека, среди них — двое детей, сообщили «Известия».

Сейчас на стационарном лечении находятся 77 пострадавших в результате атаки на Севастополь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Состояние 14 пациентов оценили как тяжелое.

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