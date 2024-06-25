Пляжи в Севастополе и на Кубани призвали закрыть на фоне ракетных ударов ВСУ

Депутат Гусев: нужно закрыть пляжи в Севастополе и на Кубани из-за ударов ВСУ

Фото: РИА «Новости»

В Крыму и Краснодарском крае необходимо закрыть пляжи и другие общественные места, находящиеся в непосредственной близости от стратегически важных и военных объектов. С таким предложением выступил депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Считаю необходимым закрыть <…> все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей», — заявил он.

С такой идеей он обратился к губернаторам Севастополя и Краснодарского края Михаилу Развожаеву и Вениамину Кондратьеву. По словам депутата, это обеспечит безопасность людей в случае атак со стороны ВСУ, хотя и приведет к определенным неудобствам и убыткам коммерческих структур.

По словам главы департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, в результате ракетного удара ВСУ 23 июня пострадали 153 человека.

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