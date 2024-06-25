Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя

На стационарном лечении к утру 25 июня оставались 77 человек, пострадавших при ракетном ударе по Севастополю. Из них 14 пациентов — в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его процитировало РИА «Новости» .

«Всего в Севастополе сегодня и в Москве находятся 77 человек, пострадавших на стационарном лечении. Из них в тяжелом состоянии 14 пациентов», — сказал он.

Мурашко сообщил, что в понедельник при содействии депздрава Москвы эвакуировали 22 пациентов. Из них 12 детей.

В Дербенте, где в день атаки на Севастополь произошел теракт, в больницах находятся 20 пострадавших. Мурашко сообщил, что по особо тяжелым случаям провели телемедицинские консультации. Одного человека, по словам министра, решили транспортировать в Центр имени Н. И. Пирогова.

Удар по Севастополю нанесли 23 июня. RT сообщил, что в момент атаки в районе Крыма дежурил американский дрон-разведчик Global Hawk.