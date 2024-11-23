Parisien: Украина каждый день теряет все больше населенных пунктов в зоне СВО

Украинская армия столкнулась с серьезными проблемами на фронте из-за наступления российских войск, теряя с каждым днем все больше населенных пунктов. Об этом сообщила французская газета Le Parisien .

«Для войск [президента Украины] Владимира Зеленского на местах складывается действительно сложная ситуация. Российская армия продолжает наступать на востоке страны, с каждым днем захватывая или окружая все новые населенные пункты», — заявили в публикации.

Издание отметило, что подразделения ВС РФ приближаются к городу Покровску (Красноармейску), который имеет важное логистическое значения для ВСУ на этом направлении. Кроме того, неизвестно, сохранится ли американская помощь Украине после прихода к власти Дональда Трампа, избранного президентом США.

Ранее бывший командующий ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что российская армия перейдет к серьезному наступлению в 2027 году.

До этого разведка США усомнилась, что группировка ВСУ сможет закрепиться в Курской области, прогнозируя ей разгром.