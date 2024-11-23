Залужный назвал срок сильного прорыва фронта российской армией

Задействованные в специальной военной операции войска перейдут в серьезное наступление с прорывом фронта в 2027 году. Об этом в интервью газете «Украинская правда» заявил бывший командующий ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

Он пояснил, что еще в прошлом году объявил, что ситуация на линии соприкосновения зашла в тупик, потому что противостоящие силы получили одинаковое технологическое оснащение. По словам Залужного, ситуация изменилась мало.

Экс-главком ВСУ пояснил, что настоящее наступление — это продвижение на глубину до 200 километров за неделю, но армия России движется намного медленнее.

«Мы сейчас видим на поле боя, что нет глубоких прорывов. А видим постепенное выдавливание нас из позиции», — заявил Залужный.

Он указал на необходимость дождаться завершения процесса эволюции военной техники, который позволит накопить достаточное количество современного вооружения для быстрого продвижения.

«По моим подсчетам, это может случиться где-то после 2027 года. Но еще не факт, что именно в 2027 году, с учетом экономической и демографической ситуации, и что кто-то будет претендовать на войны такого масштаба» — подчеркнул Залужный.

Он добавил, что командование российских войск действует по советским учебникам, используя тактику «измора», когда уничтожается прежде всего экономическое и моральное состояние Украины. Это привело к серьезному недобору личного состава и потере позиций.

В минувшую пятницу, 22 ноября, пресс-служба Министерства обороны сообщила об освобождении села Новодмитровка Донецкой Народной Республики. В ведомстве заявили, что населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр».