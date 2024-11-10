NYT: Россия собрала в Курской области группировку из 50 тысяч солдат

Командование российских войск собрало в Курской области группировку из 50 тысяч солдат, включив туда военных из Северной Кореи для выдавливания ВСУ с территории региона. Об этом со ссылкой на данные американской разведки сообщила газета The New York Post .

Представители ведомства в беседе с журналистами заявили, что с пессимизмом смотрят на ситуацию, которая сложилась для украинских военных в Курской области и в Донбассе, где российские группировки продолжили наступление, практически не встречая сопротивления.

Одной из причин такого положения вещей собеседники издания назвали неспособность руководства Украины закрыть дефицит военнослужащих.

Сотрудники спецслужб подчеркнули, что российское командование нашло дополнительные силы для освобождения Курской области без оттягивания войск в зоне проведения спецоперации. Поэтому теперь российская армия может давить ВСУ сразу на нескольких участках фронта.

Говоря о перспективе наступления в Курской области, источники заявили, что оно начнется уже в ближайшие дни и закончится полным разгромом ВСУ.

Министерство обороны в своей воскресной сводке сообщило об освобождении села Волченка в Донецкой Народной Республике. В ведомстве заявили, что контроль над населенным пунктом взяли подразделения войск группировки «Центр».